На сколько подорожал летний отдых за рубежом для россиян?

Российский союз туриндустрии заявил, что заграничный отдых для туристов из России обойдется на 10-15% дороже, чем в прошлом году.

Зарубежный отпуск для туристов из России обойдется в этом году на 10-15% дороже, чем в 2023 году. Такую информацию опубликовала пресс-служба Российского союза туристической индустрии.

"В среднем стоимость заграничного (летнего) отдыха вырастет в этом году в пределах 10-15%"

– пресс-служба РСТ

Вице-президент организации Дмитрий Горин сообщил, что отдых на турецком побережье вырос в цене на 10% за год.

Он подчеркнул, что Турция в этом году не поднимала валютные цены, но на повышение стоимость повлияла инфляция.

Кроме этого, стоимость путевок отдыха будет зависеть он конкуренции направлений.

"Например, уже второй год подряд Арабские Эмираты делают очень существенные скидки на летний сезон, оттягивая клиентов с других направлений, прежде всего Турции, и отчасти влияя на турецкие цены"

– Дмитрий Горин

По словам Горина, сейчас не наблюдается ухудшение спроса на зарубежный летний отдых, но все может измениться из-за политической и экономической ситуации.

Вице-президент отметил, что чаще всего россияне выбирают отдых в Турции, Таиланде, Шри-Ланке, Кубе, Мальдивах и Египте. Эти направления остаются самыми бюджетными, но и здесь наблюдается рост стоимости.