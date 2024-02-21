Россиянам предложили скидку на отдых в Rixos на Каспийском море

Отдых в Казахстане на море почти не подорожал для россиян с прошлого года. До конца апреля в рамках раннего бронирования можно получить скидку 15% на размещение в лучшем в Актау отеле.

Акции раннего бронирования закончатся в единственном в Казахстане пятизвездочном приморском отеле Rixos в конце апреля.

Акция со скидкой на туры в Rixos Water World Aktau 5* действует до конца апреля, туристы могут забронировать отдых на 15% дешевле. Кроме того, можно сэкономить еще больше при условии, что длительность отдыха составляет пять и более ночей, рассказали в компании Anex.

Напомним, Rixos - турецкая сеть высококлассных отелей, работающих по системе «все включено».

«Если сравнивать цены с турецкими, то Rixos Water World Aktau дешевле, как с перелетом, так и без него»

– Anex

Отель Rixos в Акау сохранил цены на лето 2024 года примерно на уровне прошлого сезона, пишет АТОР со ссылкой на участников рынка.

Неделя в Актау обойдется на двоих в 250 тыс рублей включая перелет при отдыхе во второй половине июня. Тур с аналогичными параметрами но в Rixos в Анталье стоит от 305 тыс рублей.

Отметим, что россияне имеют возможность приобретать туры в Актау как с включенным перелетом, так и без него. Добраться до главного курорта Казахстана можно прямым рейсов из Москвы компании «Аэрофлот», другие перевозчики пока не объявляли о запуске полетных программ в Актау на лето.