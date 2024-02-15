Сочи и Актау свяжут прямые рейсы

Авиаперевозчик Казахстана SCAT возобновляет регулярные полеты из Актау в Сочи. Вылеты будут совершаться дважды в неделю.

Актау и Сочи становятся ближе. Авиаперевозчик из Казахстана SCAT восстановила прямые рейсы на российский курорт. Информацию об этом распространила пресс-служба группы компаний "Аэродинамика".

Регулярные рейсы будут совершаться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Попасть из Актау в Сочи и в обратном направлении можно будет на самолетах Bombardier CRJ200, которые вмещают до 50 пассажиров.

Ранее авиакомпания уже совершала прямые перелеты между Сочи и Актуа. Также прямое сообщение было и между Астаной.

"Авиакомпания SCAT на протяжении пяти лет с 2015 по 2019 годы выполняла регулярные рейсы на российский курорт из Астаны и Актау. Также ранее рейсы из Актау в Сочи выполнялись в зимнем сезоне 2022–2023 годов"

– ГК "Аэродинамика"

Время в полете составит чуть меньше двух часов. Разница в часовых поясах между Сочи и Актау – два часа.