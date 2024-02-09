Flydubai будет летать из Дубая в Сочи

Авиаперевозчик Flydubai объявил об открытии нового маршрута из Дубая в Сочи. Полеты по этому направлению будут осуществляться с середины июня

Дубай становится ближе к Сочи. Авиакомпания Flydubai запускает прямые рейсы, которые свяжут ОАЭ с черноморским курортом. Информация об этом была опубликована на странице перевозчика.

Отмечается, что старт полетов будет дан с 16 июня. Улететь из Дубая в Сочи авиаперевозчиком Flydubai можно будет до 1 сентября.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Сочи запланирован на 15:30. В аэропорту Дубая самолет приземлится в 20:20 по местному времени.

Обратно вылет запланирован в 11:30. Прибытие в Сочи в 14:20. Время в полете составит почти 4 часа.