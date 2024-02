Дубай стал лучшим туристическим направлением мира

Сайт путешествий Tripadvisor назвал лучшее туристическое направление. Им стал Дубай, причем третий раз подряд, что является рекордом.

Дубай получил высшую награду Tripadvisor Travellers' Choice: Best of the Best Destinations (Лучшее из лучших направление).

Третий раз подряд лучшим направлением для туризма и отдыха назван Дубай, до этого ни один город не занимал первое место так долго.

Выбор лучшего направления был сделан на основе отзывов и оценок миллионов путешественников, оставленных в сети за год - с 1 октября 2022 года по ту же дату 2023 года. Учитывались отзывы туристов об отелях, развлечениях, ресторанах, достопримечательностях.

Отметим, что россияне также полюбили Дубай, турпоток в этот эмират постоянно растет и устанавливает новые рекорды.