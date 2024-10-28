Рейс в Дубай из России задержан на 28 часов

Самолет компании Flydubai этим утром не вылетел из Новосибирска в Дубай. Авиарейс задерживается более чем на сутки.

Задерживается вылет международного авиарейса Новосибирск-Дубай перевозчика Flydubai.

Самолет должен был отправиться в Эмираты этим утром, но вылет перенесли на завтра.

"Номер рейса: FZ 964. Вылет по расписанию (должен был состояться) в 05:40 (01:40 мск) 6 ноября. Расчетное время - 09:40 (05:40) 7 ноября. Тип воздушного судна: Boeing-737"

– аэропорт Толмачево

Причины длительной задержки не называются.