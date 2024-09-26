"Азимут" почти на сутки задерживает рейс из Дубая в Минводы

Самолет из ОАЭ не может вылететь в Минеральные Воды на протяжении почти 24 часов. Проблема в неисправном судне "Азимута".

Рейс перевозчика "Азимут" почти на сутки задерживается с вылетом из Дубая в Минводы.

"В международном аэропорту Аль-Мактум (Дубай) из-за технической неисправности самолета задержан рейс авиакомпании "Азимут", следовавший в Минеральные Воды"

– Южная транспортная прокуратура

Соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса находится на контроле прокуратуры.

Рейс A4 6088 должен быть вылететь утром 31 октября, но был несколько раз перенесен.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с лайнером компании "Азимут". Так, в конце сентября неисправное воздушное судно вернули на стоянку - самолет должен быть лететь из Минвод в Дубай.