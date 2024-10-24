Вестник Кавказа

Самолет "Азимута" из Дубая прилетел в Минводы

Самолет "Азимута" из Дубая прилетел в Минводы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спустя почти сутки после запланированного времени вылета аэропорт Минеральных Вод наконец принял авиарейс и Дубая – первый из двух задержанных авиалайнеров уже приземлился, прибытия второго ожидают с минуты на минуту.

Авиалайнер с пассажирами российской авиакомпании "Азимут", который должен был прилететь из Дубая в Минеральные Воды еще накануне, прибыл после 19-часовой задержки, сообщили в справочной аэропорта Минвод.

"Рейс уже прибыл. Прибытие второго рейса с тем же номером стоит на 17:45 мск"

- справочная аэропорта Минводы

Прилететь домой путешественники должны были в 18:30 мск, но не сегодня, а накануне, однако из-за проблем с маршрутом полета и технических накладок вылетел авиарейс только сегодня, передает "Интерфакс".

Вылет самолета задерживался по технической причине и из-за ограничения полетов через Иран, Ирак и Израиль, сообщили в авиакомпании.

Второй, уже сегодняшний авиарейс той же авиакомпании по тому же маршруту тоже летит с опозданием на 25 минут – из аэропорта Дубая он вылетел в сегодня в 14:50 мск вместо 14:25 мск.

Причины задержки не сообщаются.

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