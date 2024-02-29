Вестник Кавказа

В Turkish Airlines перестали пускать россиян на рейсы без обратного билета

В Turkish Airlines перестали пускать россиян на рейсы без обратного билета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая авиакомпания перестала допускать на рейсы россиян из-за отсутствия у них билета в обратную сторону. Им также может быть отказано в посадке на самолет из-за слишком маленького количества вещей в багаже.

Авиакомпания Turkish Airlines в последние несколько недель ужесточила условия допуска пассажиров к рейсам. Об этом сказано в Telegram-канале "Аргентина на русском языке".

Согласно информации, это реакция авиаперевозчика на новые требования миграционных властей в регионе. Таким образом он стремится уменьшить свои риски по вынужденной депортации.

В частности, новые требования распространяются на россиян, которым теперь при посадке нужно предъявлять обратный билет. Кроме того, им может быть отказано в перелете из-за отсутствия в загранпаспорте отметок от предыдущих поездках, а также из-за небольшого количества багажа.

Одной из причин недопуска может стать и тот факт, что у туриста нет брони отеля и страховки.

Известно уже несколько таких случаев, когда пассажиров не пускали на самолеты, выполнявшие рейсы из Стамбула в Южную Америку.

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