Вестник Кавказа

В Турции объяснили желание вступить одновременно в БРИКС и ЕС

В Турции объяснили желание вступить одновременно в БРИКС и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Турции в КНР не видит противоречий в желании страны вступить и в БРИКС, и в Евросоюз. Он напомнил, что республика ждет членства в ЕС уже полвека.

Желание Турции стать частью БРИКС не противоречит ее стремлению к членству в Евросоюзе. Об этом заявил посол республики в Китае в интервью местным СМИ.

"Стремление присоединиться к БРИКС не изменит отношения Турции к вступлению в Европейский союз, но мы настроены реалистично. Мы ждали более 50 лет, однако наши европейские партнеры все еще не готовы принять нас в качестве полноправного члена"

– Исмаил Хакки Муса

Дипломат выразил сомнение в том, что Турции удастся вступить в Евросоюз в обозримой перспективе. По его мнению, нежелание стран ЕС принимать республику связано с тем, что она принадлежит к другому культурному коду.

Говоря о БРИКС, Исмаил Хакки Муса указал на то, что желание Анкары присоединиться к этому блоку вполне логично, учитывая его роль в экономике и геополитике.

"БРИКС – это международная организация, которая охватывает множество различных культур и фокусируется на экономическом сотрудничестве <…> Турция придает большое значение сотрудничеству со странами БРИКС"

– турецкий посол

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