Вестник Кавказа

Азербайджанская операционная компания СОР29 встретилась с бизнесом для обсуждения партнерства

Азербайджанская операционная компания СОР29 встретилась с бизнесом для обсуждения партнерства
© Фото: АзерТАдж
Азербайджанская операционная компания СОР29 и предприниматели среднего и малого звена встретились сегодня в Баку. На мероприятии обсудили вопросы партнерства в рамках предстоящей в ноябре конференции по изменению климата.

В Баку прошла встреча Азербайджанской операционной компании СОР29 с представителями малого и среднего бизнеса. На ней был предложен проект партнерства в рамках конференции, которая пройдет в азербайджанской столице с 11 по 22 ноября этого года.

Основная цель партнерства – поощрение бизнеса в использовании экологических методов на своих производствах, а таже в проведении просветительских мероприятий на тему изменения климата и окружающей среды.

Благодаря партнерству предприниматели смогут продемонстрировать свою продукцию в рамках COP29 в целях повышения популярности национальных брендов у иностранных гостей и развития экономики Азербайджана.

На встрече предпринимателям подробно рассказали о правилах обращения к проекту партнерства, требованиях к качеству, брендингу и расфасовке продукции, а также условиях, которые обеспечат бизнесу в зонах COP29.

Напомним, что совсем скоро Азербайджан станет центром борьбы негативными изменениями климата в рамках предстоящего COP29 и примет на две недели более 70 тыс человек.

Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года.

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