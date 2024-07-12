Волонтеры восстановят памятник истории Железноводска

В рамках фестиваля "Том Сойер Фест" его участники начали реставрацию дворца Эмира Бухарского в Железноводске Ставропольского края. Активисты уже начали очищать фасады от краски.

На Ставрополье начал работу "Том Сойер Фест" – фестиваль по восстановлению исторической среды российских городов руками волонтеров. В этот раз они добрались до дворца Эмира Бухарского в Железноводске.

Волонтеры отреставрируют не все здание, а только его вход. Работы ведутся уже около месяца.

Когда активисты начали отчищаться фасады от краски, они обнаружили под ее слоями майоликовую плитку начала 20 века, которая специально была изготовлена в Петербурге.

Сейчас неравнодушные к историческому наследию продолжают отчищать дворец от краски при помощи специального раствора, размягчающего ее десятилетние слои. Профессиональной реставрацией позже займется специалист.

"Том Сойер Фест" – общественное движение, занимающееся сохранением культурно-исторического наследия городов России. Чаще всего они восстанавливают деревянные дома и здания без особого статуса охраняемого памятника. К ним может присоединиться любой желающий.