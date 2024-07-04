Железноводск выиграл миллионы на благоустройство в конкурсе

Более 50 млн рублей на благоустройство получил Железноводск за победу во Всероссийском конкурсе проектов туристического кода. Курорт обзаведется новыми объектами, которые сделают общественное пространство комфортнее и интереснее.

Железноводск победил во Всероссийском конкурсе проектов туристического кода. В качестве приза курорт получил более 50 млн рублей на развитие инфраструктуры и благоустройства, сообщили в администрации города.

Цель конкурса – создание комфортных и интересных пеших маршрутов, реализация идей и проектов, нацеленных на рост популярности туризма в отдельном регионе и России в целом.

За счет средств, выделенных Минтуризмом Ставрополья за победу в конкурсе, в Железноводске появятся новые точки притяжения. Также будут проведены работы по благоустройству городского пространства – на курорте установят больше качелей, лавочек, магазинов с сувенирами, чтобы у туристов было больше возможностей купить подарок себе или близкому на память, и многое другое.

Напомним, что недавно город обзавелся новыми достопримечательностями – первым курортным нулевым километром и памятником хозяйке Железной горы.