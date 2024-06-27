В Железноводске появился первый в России нулевой курортный километр

Железноводск обзавелся новой достопримечательностью – нулевым курортным километром, который расположился на площади Ленина. Об этом рассказала местная администрация.
«Нулевой километр — начальная точка отсчёта дорожных расстояний в разных городах. Железноводск стал «первооткрывателем» уникального измерения. Начиная свой туристический маршрут, каждому гостю города-курорта всегда приятно осознавать, что он сделал верный выбор. Ведь, как известно, правильный путь - отправная точка незабываемых впечатлений. А единственный курортный нулевой километр ждет вас именно в Железноводске»
- мэр города Евгений Бакулин
Площадь Ленина выбрана не просто так. Именно в этом месте располагается подъем в Лечебный парк, который недавно был отремонтирован на полученные от курортного сбора деньги.