Вестник Кавказа

В Железноводске появился первый в России нулевой курортный километр

Железноводск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Администрация города открыла в Железноводске новый объект для привлечения туристов – нулевой курортный километр. Он украсил одну из центральных площадей города.

Железноводск обзавелся новой достопримечательностью – нулевым курортным километром, который расположился на площади Ленина. Об этом рассказала местная администрация.

«Нулевой километр — начальная точка отсчёта дорожных расстояний в разных городах. Железноводск стал «первооткрывателем» уникального измерения. Начиная свой туристический маршрут, каждому гостю города-курорта всегда приятно осознавать, что он сделал верный выбор. Ведь, как известно, правильный путь - отправная точка незабываемых впечатлений. А единственный курортный нулевой километр ждет вас именно в Железноводске»

- мэр города Евгений Бакулин

Площадь Ленина выбрана не просто так. Именно в этом месте располагается подъем в Лечебный парк, который недавно был отремонтирован на полученные от курортного сбора деньги.

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