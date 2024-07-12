BMW врезался в автобус на Ставрополье, есть раненые

На Ставрополье произошла автоавария с участием иномарки и рейсового автобуса. Пострадали 4 человека, они госпитализированы.

Владелец BMW не уступил дороги автобусу в Грачевском округе Ставрополья, что привело к аварии, в которой пострадали 4 человека. Сейчас они находятся в больнице, их жизни вне опасности.

«Водитель автомобиля BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес-Спринтер»

– Госавтоинспекция

Далее правоохранители уточнили, что автобус вез пассажиров из Буденновска в столицу региона. точное число пассажиров, находившихся в салоне в момент аварии пока неизвестно.