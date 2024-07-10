Иностранец допустил тройное ДТП на Ставрополье

Тройная автоавария произошла на Ставрополье. Виновным стал иностранец, живший в КЧР. В результате пострадали три человека.

Автоавария с участием трех автомобилей произошла в Ставропольском крае, есть пострадавшие, пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в Кочубеевском округе на 8 км трассы в сторону Черкесска. "Калина" столкнулась с машиной "Рено Меган", которая после вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус "Форд".

Отмечается, что пострадавшими в результате столкновений оказались владелец "Калины", а также водитель и пассажир "Рено Меган".

Виновник ДТП – иностранец, проживающий в столице КЧР. На нем не было ремня безопасности, и он получил травму головы и ссадины.

Стоит добавить, что по факту автоаварии организована проверка.