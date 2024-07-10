Вестник Кавказа

Смертельное ДТП с двумя Фольксвагенами произошло на Кубани

Смертельное ДТП с двумя Фольксвагенами произошло на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае столкнулись две иномарки, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В автоаварии погиб один человек.

Автомобильная авария со смертельным исходом случилась сегодня в Усть-Лабинском районе, информирует ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Согласно предварительным данным, водитель Polo допустила выезд на встречку в запрещенном месте, где ее легковушка столкнулась с другой иномаркой. В результате 58-летняя водитель Polo погибла на месте происшествия. Госпитализированы два человека - водитель и пассажир автомобиля Golf.

Отметим, Кубань входит в число российских регионов-лидеров по количеству дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, в которых гибнут люди.

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