Смертельное ДТП с двумя Фольксвагенами произошло на Кубани

В Краснодарском крае столкнулись две иномарки, один из автомобилей выехал на встречную полосу. В автоаварии погиб один человек.

Автомобильная авария со смертельным исходом случилась сегодня в Усть-Лабинском районе, информирует ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. Согласно предварительным данным, водитель Polo допустила выезд на встречку в запрещенном месте, где ее легковушка столкнулась с другой иномаркой. В результате 58-летняя водитель Polo погибла на месте происшествия. Госпитализированы два человека - водитель и пассажир автомобиля Golf.

Отметим, Кубань входит в число российских регионов-лидеров по количеству дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, в которых гибнут люди.