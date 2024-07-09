Вестник Кавказа

Водитель уснул и устроил ДТП на Ставрополье

Водитель уснул и устроил ДТП на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иномарка врезалась в грузовик на федеральной трассе «Кавказ». Пострадало 3 человека, включая водителя легковушки, который уснул за рулем.

На трассе «Кавказ» недалеко с границей Ставрополья и Кубани произошло ДТП – легковая машина въехала в грузовик сегодня утром. Об этом рассказали в местном отделении ГАИ.

Водитель передвигался на машине марки «Kia Rio» и выехал на встречную полосу движения, так как уснул за рулем. Там он врезался в стоящую на обочине ГАЗель, которая занималась дорожными работами – наносила разметку.

В итоге, травмы получил 27-летний водитель и двое его пассажиров. Виновник аварии проживает в Ростовской области и до этого не был замечен в нарушении ПДД.

Сотрудники ГАИ взяли кровь на анализ у молодого человека для выяснения вопроса - был он пьян или нет во время инцидента. Результаты пока неизвестны.

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