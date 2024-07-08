Легковушка разбилась в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Иномарка с детьми врезалась в пассажирский автобус, который следовал по своему регулярному маршруту, в Туапсинском районе Кубани. Четверо человек ранены, трое из них - дети из автомобиля.

Случилось ДТП в Краснодарском крае недалеко от Туапсе – легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Пострадали дети, рассказали в местном отделении МВД.

Со слов ведомства, виноватым в аварии стал мужчина средних лет, водитель авто марки "Toyota Corolla". По неопределенной причине, он выехал на встречку и столкнулся с автобусом с пассажирами. Он двигался по регулярному маршруту Туапсе-Шепси.

Четыре человека получили травмы различной тяжести – водитель и три ребенка-пассажира иномарки.

Ведомство уточняет подробности произошедшего.

«Пассажиров автобуса осматривают медики. Госавтоинспекторы на месте регулируют дорожное движение»

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю