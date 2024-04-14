Израиль атаковал нефтяные объекты Йемена с воздуха

Около 25 израильских самолетов нанесли удары по порту города Ходейда в Йемене. В результате загорелись нефтехранилища, последовали взрывы. Много жертв и раненых.

Йеменские хуситы заявили об израильской воздушной атаке по порту города Ходейда в Йемене. В настоящее время город находится в ведении проиранских ополченцев.

Сообщается, что атака отличалась необычайной интенсивностью – в небе было замечено порядка 25 самолетов F35.

В результате пожары вспыхнули на нефтехранилищах порта. Также сообщается, что в результате атаки много убитых и раненых.

«Мы атаковали на расстоянии более 1700 км, используя большое количество истребителей. Атакам подвергся ряд объектов инфраструктуры, в том числе энергетические инфраструктуры двойного назначения (как для военных, так и для гражданских целей)»

– пресс-служба ЦАХАЛ

В свою очередь, йеменские хуситы пообещали дать «жесткий ответ» еврейскому государству.

«Атака Израиля в районе Аль-Ходейда и пожар в центральном порту. Позиция Йемена по Газе тверда и не изменится. Атаки Йемена не прекратятся, и реакция на эту агрессию неизбежна. Йеменский народ сильнее всех сил зла»

– высокопоставленный представитель хуситов Наср ад-Дин Амер

Также стоит отметить, что массированная воздушная атака на Йемен стала следствием удара хуситских беспилотников по Тель-Авиву, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения.