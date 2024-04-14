Израиль атаковал нефтяные объекты Йемена с воздуха

Йеменские хуситы заявили об израильской воздушной атаке по порту города Ходейда в Йемене. В настоящее время город находится в ведении проиранских ополченцев.
Сообщается, что атака отличалась необычайной интенсивностью – в небе было замечено порядка 25 самолетов F35.
В результате пожары вспыхнули на нефтехранилищах порта. Также сообщается, что в результате атаки много убитых и раненых.
«Мы атаковали на расстоянии более 1700 км, используя большое количество истребителей. Атакам подвергся ряд объектов инфраструктуры, в том числе энергетические инфраструктуры двойного назначения (как для военных, так и для гражданских целей)»
– пресс-служба ЦАХАЛ
В свою очередь, йеменские хуситы пообещали дать «жесткий ответ» еврейскому государству.
«Атака Израиля в районе Аль-Ходейда и пожар в центральном порту. Позиция Йемена по Газе тверда и не изменится. Атаки Йемена не прекратятся, и реакция на эту агрессию неизбежна. Йеменский народ сильнее всех сил зла»
– высокопоставленный представитель хуситов Наср ад-Дин Амер
Также стоит отметить, что массированная воздушная атака на Йемен стала следствием удара хуситских беспилотников по Тель-Авиву, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения.