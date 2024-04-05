Вестник Кавказа

В нападении Ирана на Израиль участвуют Йемен и Ливан

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Йеменские хуситы и ливанская "Хезболла" оказывает боевую поддержку Ирану в атаке на Израиль: обе группировки также запустили свои беспилотники по еврейскому государству.

В ночь на воскресенье массированный запуск беспилотников по целям в Израиле совершил не только Иран, но и ассоциированные с ним боевые группировки в Йемене и Ливане.

По данным израильских СМИ, как со стороны "Хезболлы", так и со стороны хуситов были зафиксированы волны БПЛА, хотя и не такие масштабные, как приближающиеся сейчас через Ирак и Сирию со стороны Ирана.

Ливанская "Хезболла" первой получила израильский военный ответ этой ночью: ЦАХАЛ ударил по военным объектам группировки, купируя ее возможности атаковать Израиль. Речь идет об инфраструктуре "Хезболлы" в Эль-Хараебе, Вардие и Хилате аль-Дабе.

Арабские СМИ сообщили также о ракетном залпе по Израилю из Ливана.

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