Израиль сбивает первые иранские беспилотники

Иранская авиация начала работать в небе над Иорданией и Сирией по беспилотникам, запущенным из Ирана. Иордания, в свою очередь, заявила о готовности сбивать иранскую авиацию и ракеты, нарушающие ее воздушное пространство.

Израильская армия начала сбивать первые иранские беспилотники, запущенные с целью военного удара по еврейскому государству. Как пишут СМИ Израиля, ЦАХАЛ работает с упреждением и ликвидирует иранскую военную технику в небе над соседними странами.

В частности, уже ведется перехват БПЛА Ирана в воздушном пространстве над Сирией и Иорданией.

Иордания объявила, что будет сбивать средствами ПВО всю иранскую авиацию, которая попытается нарушить режим закрытого неба над страной – это касается и беспилотников, и ракет, и самолетов.

Одновременно Иордания открыла свое небо для израильской боевой авиации, чтобы в сотрудничестве с соседом нейтрализовать воздушные угрозы Ирана.