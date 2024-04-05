Вестник Кавказа

США запустили истребители для перехвата беспилотников Ирана

США запустили истребители для перехвата беспилотников Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские истребители находятся в небе над Ираком и Иорданией для уничтожения иранских беспилотников, отправленных сегодня для удара по Израилю. Пентагон ожидает, что нападение Ирана на Израиль продлится несколько часов.

Ближневосточные СМИ информируют об отправке США своих истребителей в воздушное пространство над Ираком и Иорданией для ликвидации иранских беспилотников, запущенных в ночь на воскресенье по целям в Израиле.

По некоторым сведениям, часть из сотен отправленных в Израиль БПЛА Ирана уже добрались до воздушного пространства Иордании. В связи с этим во всех иорданских провинциях объявлен режим чрезвычайного происшествия.

В целом, США объявили о всесторонней поддержки Израиля в военном конфликте с Ираном. По оценкам американских военных, Иран будет атаковать Израиль беспилотниками и ракетами не более нескольких часов.

В Белом доме заверили, что президент Джозеф Байден в режиме онлайн получает всю информацию по военному конфликту Ирана с Израилем, а президентская администрация постоянном контактирует с израильским правительством.

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