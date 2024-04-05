США запустили истребители для перехвата беспилотников Ирана

Ближневосточные СМИ информируют об отправке США своих истребителей в воздушное пространство над Ираком и Иорданией для ликвидации иранских беспилотников, запущенных в ночь на воскресенье по целям в Израиле.
По некоторым сведениям, часть из сотен отправленных в Израиль БПЛА Ирана уже добрались до воздушного пространства Иордании. В связи с этим во всех иорданских провинциях объявлен режим чрезвычайного происшествия.
В целом, США объявили о всесторонней поддержки Израиля в военном конфликте с Ираном. По оценкам американских военных, Иран будет атаковать Израиль беспилотниками и ракетами не более нескольких часов.
В Белом доме заверили, что президент Джозеф Байден в режиме онлайн получает всю информацию по военному конфликту Ирана с Израилем, а президентская администрация постоянном контактирует с израильским правительством.