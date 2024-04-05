Иран подтвердил начало войны с Израилем, время первого удара – 2:30

Иранские власти официально объявили о начале войны против Израиля. Ожидается, что иранские беспилотники доберутся до израильских территорий к середине третьего часа ночи.

Иранское агентство IRNA опубликовала официальную информацию Корпуса стражей Исламской революции, подтверждающую начало войны Ирана против Израиля.

По данным агентства, иранская армия действительно запустила беспилотники. Также иранские военные сообщили, что за первой волной уже последовала вторая волна БПЛА, а далее стоит ожидать запуск боевых ракет по израильским целям.

В соцсети X появилось видеообращение аятоллы Али Хаменеи, в котором верховный лидер Ирана обещает "наказать" Израиль.

В это время ЦАХАЛ сообщает, что наблюдает за всеми иранскими беспилотниками, в настоящее время пересекающими небо над Ираком. По расчетам израильских военных, они долетят до Израиля не раньше 2:30 по московскому времени.