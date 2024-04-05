Иран начал атаку на Израиль

В СМИ появились сведения об отправке Ираном в сторону Израиля через территории Ирака и Сирии десятков беспилотных летательных аппаратов.

Израильские и ближневосточные СМИ сообщают о массовом запуске беспилотников с иранской территории по целям в Израиле. ЦАХАЛ подтвердила запуск и сообщает об удержании под контролем все приближающиеся к Израилю БПЛА.

Первой об отправке нескольких десятков БПЛА написала The Jerusalem Post.

Kan, ссылаясь на источники в руководстве Израиля, подтверждает, что в Тель-Авиве засекли запуск иранских беспилотников.

По данным Al Arabiya, беспилотники из Ирана летят к Израилю через Ирак и, следовательно, Сирию. При этом иракские СМИ утверждают, что воздушное пространство Ирака закрыто по решению властей.

В Пентагоне отметили, что проинформированы о сведениях по иранским беспилотникам.

По данным Flightradar, в небе между Ираном и Израилем, то есть над Ираком, Сирией, Иорданией, Ливаном и севером Саудовской Аравии сейчас не осталось ни одного гражданского самолета.

Politico со ссылкой на источники в Израиле и США пишет, что кроме БПЛА Ираном также могли быть запущены ракеты.

Напомним, ранее Израиль закрыл свое воздушное пространство и поднял в воздух десятки боевых машин ВВС. Также свое воздушное пространство закрыла Иордания.