Израиль закрыл свое небо и привел ВВС в полную готовность

Израильские СМИ сообщают о радикальных мерах защиты, предпринятых властями и армией в ожидании атаки Ирана.
В частности, закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона, пока что на три ночных часа, пока будет продолжаться первая волна иранского нападения.
В ЦАХАЛ сообщили, что все соединения израильских ВВС, включая и атакующие, и оборонительные, находятся в состоянии полной готовности, в воздухе уже находятся истребители и другая боевая авиация.
"Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе в полной готовности. Проводим оценку ситуации вместе с нашими стратегическими партнерами, в первую очередь, с США, и поддерживаем с ними тесную координацию"
– ЦАХАЛ
Реагируя на угрозу со стороны Ирана, свое воздушное пространство также закрыла Иордания.