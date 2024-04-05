Вестник Кавказа

Израиль закрыл свое небо и привел ВВС в полную готовность

Израиль закрыл свое небо и привел ВВС в полную готовность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврейское государство закрыло свое воздушное пространство и подняло в воздух десятки боевых машин в преддверии атаки Ирана.

Израильские СМИ сообщают о радикальных мерах защиты, предпринятых властями и армией в ожидании атаки Ирана.

В частности, закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона, пока что на три ночных часа, пока будет продолжаться первая волна иранского нападения.

В ЦАХАЛ сообщили, что все соединения израильских ВВС, включая и атакующие, и оборонительные, находятся в состоянии полной готовности, в воздухе уже находятся истребители и другая боевая авиация.

"Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе в полной готовности. Проводим оценку ситуации вместе с нашими стратегическими партнерами, в первую очередь, с США, и поддерживаем с ними тесную координацию"

– ЦАХАЛ

Реагируя на угрозу со стороны Ирана, свое воздушное пространство также закрыла Иордания.

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