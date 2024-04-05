Израиль приготовился к атаке Ирана

В Израиле отменены и даже запрещены учебные занятия – таким образом еврейское государство готовится к ожидаемому нападению на него Исламской Республики Иран. Власти призывают население ознакомиться с особыми инструкциями Управления тыла и придерживаться их в ближайшее время.

Израиль с настоящего момента отменяет занятия во всех школах и вузах в рамках особых мер безопасности, применяемых в ожидании атаки Ирана на еврейское государство. Об этом сегодня объявило командование израильской армии.

"По итогам оценки ситуации было постановлено, что будут внесены изменения в инструкции Управления тыла. В рамках изменений было решено запретить образовательную деятельность на территории Израиля"

– ЦАХАЛ

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант, комментируя принятое решение, сообщил, что Тель-Авив тщательно отслеживает все иранские действия, связанные с ожидаемой атакой, и детально прогнозирует вероятные последствия для еврейского государства и его граждан. Он подчеркнул, что власти готовы защитить население.

"Мы пристально следим за планируемым нападением Ирана и его сателлитов на Государство Израиль. В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры и полны решимости принять любые меры, необходимые для защиты граждан Государства Израиль"

– Йоав Галант

Не вдаваясь в подробности, министр обратил внимание, что оборонный потенциал Израиля усилен по всем направлениям – на земле, в небе и в море. Также усилена работа разведки МОССАД, реализуемая в контакте с США.

Йоав Галант также охарактеризовал Иран как террористическое государство и заявил, что в Тель-Авиве уже знают, как защитить население от ожидаемого террора и как на него ответить. В связи с этим он указал на необходимость неукоснительно соблюдать инструкции Управления тыла, включая отмену работы учебных заведений.