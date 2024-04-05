Вестник Кавказа

США пообещали Израилю полную поддержку против Ирана

США пообещали Израилю полную поддержку против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США гарантируют Израилю полноценную военную поддержку в случае начала Ираном войны против еврейского государства – об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Также Вашингтон намерен усилить и помощь Израилю против ассоциированных с Ираном ближневосточных группировок.

Пентагон через руководителя пресс-службы Патрика Райдера распространил официальное заявление о гарантиях военной поддержки США Израилю в случае нападения на еврейское государства Исламской Республики Иран.

Райдер уточнил, что сегодня состоялись телефонные переговоры между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

"Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана"

– Патрик Райдер

Кроме того, США пообещали защищать Израиль и от каких бы то ни было военных сил и террористических группировок на Ближнем Востоке, ассоциированных с Ираном.

Напомним, что сегодня Корпус стражей Исламской революции захватил контейнеровоз MCS Aries, принадлежащий одному из израильских бизнесменов. Тель-Авив призвал ООН отреагировать на это новыми антииранскими санкционными ограничениями.

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