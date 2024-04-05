Германия вывозит из Ирана семьи дипломатов

Берлин принял решение забрать из Тегерана семьи посольских работников из-за опасений резкой эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Как пишут немецкие СМИ, Берлин отдал распоряжение о вывозе из Ирана членов семей всего персонала посольства ФРГ в иранской столице. При этом нет точных данных, о каком количестве эвакуируемых из Ирана граждан идет речь.

В качестве причины названы ожидаемые Западом атаки Исламской Республики на израильские территории. Напомним, что ранее дипломатическое ведомство ФРГ призвало всех немецких граждан как можно скорее улететь из Ирана.

"В связи с предстоящим нападением Ирана на Израиль члены семей сотрудников немецкого посольства покидают Иран"

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Также по распоряжению Берлина дипломатические миссии ФРГ в обоих государствах – Иране и Израиле – усилили меры обеспечения собственной безопасности.

Ожидается, что в течение уикенда в Берлине будет работать экстренная комиссия дипломатов и востоковедов для оценки реального уровня кризиса на Ближнем Востоке.