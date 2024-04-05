Иран захватил связанный с Израилем сухогруз в Ормузском проливе

КСИР Ирана объявил о задержании коммерческого судна в Ормузском заливе. ПО данным СМИ, контейнеровоз принадлежит одной из европейских компаний. При этом сама иранская сторона настаивает, что взяла под контроль судно, которое напрямую связано с Израилем.

ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана осуществили захват в Ормузском проливе грузового судна MCS Aries, связанного с Израилем. Об этом пишет иранская пресса.

Согласно информации, контейнеровоз, плывший под флагом Португалии, принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая входит в состав Zodiac Group. Ее владельцем является израильский бизнесмен Эял Офер.

Судно следовало из пригорода Абу-Даби (ОАЭ) в крупнейший морской порт Индии – Нава-Шева. Примерно в 50 морских милях от города Фуджейра (ОАЭ) оно было захвачено силами КСИР. В операции был задействован вертолет.

Реакция Израиля

На захват судна немедленно отреагировал глава МИД еврейского государства Исраэль Кац. Он обвинил Иран в проведении пиратской операции, а также отметил, что ИРИ нарушила и международное право.

"Преступный [иранский] режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране ЕС, заявляя, что оно принадлежит Израилю"

– израильский министр

В связи с этим глава внешнеполитического ведомства обратился к Евросоюзу с призывом немедленно признать КСИР террористической организацией и ввести санкции в отношении Исламской Республики.