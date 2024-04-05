Иран или Израиль: кто сильнее?

Хотя Иран и Израиль не имеют общей границы, оба располагают ракетными, воздушными и военно-морскими средствами, способными нанести противнику серьезный урон, если напряженность достигнет наивысшей точки. Сравним возможности двух стран.
Войска Ирана и Израиля
Бюджеты Ирана и Израиля
Стратегия Ирана ориентирована на асимметричные решения, такие как преобразование старых нефтяных танкеров в плавучие передовые базовые корабли и создание обширных и недорогих флотов канонерских лодок для прибрежных оборонительных операций.
Вооружения Ирана и Израиля
Обе страны имеют мощную оборонную промышленность, позволяющую производить все: от стрелкового оружия и танков до беспилотников и ракет. Израиль создал свой оборонный сектор в сотрудничестве с США, в то время как Иран, находящийся под десятилетиями санкций, стремится производить необходимое для своих оборонных нужд внутри страны.
Боевой опыт Ирана и Израиля
Союзники Ирана и Израиля
Если кризис между Ираном и Израилем перейдет в горячую фазу, союзники обеих сторон вряд ли останутся в стороне.