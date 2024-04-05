Иран или Израиль: кто сильнее?

Эскалация напряженности между Тегераном и Тель-Авивом после ракетного удара Израиля по комплексу иранского посольства в Дамаске возродила опасения по поводу полномасштабного конфликта между ближневосточными державами. Рассмотрим, армия какой страны лучше подготовлена к крупномасштабному конфликту.

Хотя Иран и Израиль не имеют общей границы, оба располагают ракетными, воздушными и военно-морскими средствами, способными нанести противнику серьезный урон, если напряженность достигнет наивысшей точки. Сравним возможности двух стран.

Войска Ирана и Израиля

Бюджеты Ирана и Израиля

Стратегия Ирана ориентирована на асимметричные решения, такие как преобразование старых нефтяных танкеров в плавучие передовые базовые корабли и создание обширных и недорогих флотов канонерских лодок для прибрежных оборонительных операций.

Вооружения Ирана и Израиля

Обе страны имеют мощную оборонную промышленность, позволяющую производить все: от стрелкового оружия и танков до беспилотников и ракет. Израиль создал свой оборонный сектор в сотрудничестве с США, в то время как Иран, находящийся под десятилетиями санкций, стремится производить необходимое для своих оборонных нужд внутри страны.

Боевой опыт Ирана и Израиля

Союзники Ирана и Израиля

Если кризис между Ираном и Израилем перейдет в горячую фазу, союзники обеих сторон вряд ли останутся в стороне.