Иран и Израиль: конфликт-2024

Война между Израилем и Ираном продолжается на протяжении многих лет, правда, речь идет об опосредованном конфликте, который еще ни разу не перерастал в прямое противостояние. Возможна ли война между Израилем и Ираном в 2024 году - разбираемся в этом материале.

В начале апреля, после атаки на иранское посольство в сирийском Дамаске, Иран пообещал нанести удар по ”малому сатане”, при этом не уточнив, каким именно он будет. Мировые СМИ отреагировали быстро, пытаясь перещеголять друг друга заголовками, сулящими очередной полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

В чем суть конфликта между Израилем и Ираном?

Если описывать причину конфликта между Израилем и Ираном простыми словами, то они в силу геополитических процессов конца XX - начала XXI века оказались по разные стороны баррикад, при этом каждое из государств пытается утвердить свое превосходство в регионе: Израиль за счет передовых вооружений, а Иран, оказывая помощь государствам, которые резко против Израиля, в первую очередь из-за палестинского вопроса.

Может ли Иран напасть на Израиль?

Ирано-израильские отношения в очередной раз оказались в самой низшей точке: всякий раз когда Израиль оказывается причастен к гибели граждан Ирана (в основном это военные и ученые, занимающиеся разработкой ядерной программы), Иран всячески демонстрирует, что находится на грани и готов нанести по Израилю удар. Есть ли у него для этого средства? Да, и не одно:

Иран может атаковать Израиль с помощью баллистических ракет. Расстояние между Ираном и Израилем составляет менее 2000 километров, а дальность новейших иранских ракет, представленных в 2023 году, как раз 2000 километров. Теоретически, атаковать Израиль Тегеран может как со своей территории, так и с территории Ирака. Иран может атаковать Израиль с территории Сирии посредством группировок, поддерживаемых и обучаемых иранскими военными. Иран может задействовать ”Хезболлу” и ”Хамас” для более активных и открытых ударов по Израилю.

Однако имеющиеся для атаки средства Иран не спешит задействовать и на это есть причины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Готов ли Иран к войне с Израилем?

За 45 лет своего существования Исламская Республика Иран только однажды участвовала в прямом конфликте: с соседним Ираком (в 1980-1988 годах), в результате чего Иран понес колоссальные убытки, а число жертв составило около полумиллиона человек. Стоит также учитывать и тот факт, что война началась со вторжения иракских войск. С тех пор участие Тегерана в конфликтах ограничено военной поддержкой тех или иных конфликтующих сторон с целью укрепления своих позиций в регионе. Иран может начать войну с Израилем, но для этого ему нужны, в первую очередь, экономические ресурсы и консолидация общества. И с первым, и со вторым пунктом есть проблемы.

Что мешает Ирану начать войну с Израилем?

Экономические причины

Иран находится в достаточно непростой ситуации из-за международных санкций. 4 апреля на фоне израильского авиадуара по иранской дипмиссии в Дамаске иранский риал упал до исторического минимума: один доллар оценивался в 650 тыс риалов. Резкое падение валюты, составившее 30%, влечет за собой усиление инфляции, что, в свою очередь негативно сказывается на благосостоянии граждан, а также на возможности ИРИ импортировать продукцию, стоимость которой выражена в долларах. Несмотря на резкие заявления иранского руководства в отношении Израиля, едва ли иранская общественность готова к полномасштабной войне с еврейским государством.

Политические причины

Руководство Ирана не всегда поддерживается гражданами страны. Вспомнить хотя бы протесты 2022-2023 годов, связанные с гибелью Махсы Амини. Справиться с ними властями удалось лишь через год, задействовав значительные ресурсы. Одновременно вести полномасштабную войну, которая потребует значительного вовлечения военных ресурсов, и держать под контролем ситуацию внутри страны, будет очень непросто.

Военные причины

Силы Ирана отвлечены на белуджистанских сепаратистов, действующих на границе с Пакистаном. Хотя после обмена ударами в январе отношения между двумя соседними государствами наладились, ситуация на границе по-прежнему нестабильна, подтверждением чему служат периодические атаки в иранской провинции Систан и Белуджистан. Нанеси Иран удар по Израилю, сепаратисты воспользуются такой возможностью в свою пользу.

Готов ли народ Израиля к войне с Ираном?

После того как по иранскому консульству был нанесен удар, а министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян пообещал нанести ответный удар, среди жителей Израиля началась паника, которую подкрепили многочисленные сообщения западных СМИ, предрекающие неминуемое столкновение двух антагонистов. Люди начали закупать продукты питания и вещи первой необходимости, а к банкоматам выстроилась очередь. Очевидно, что народ Израиля к очередной войне не готов. Более того, люди требуют от руководства страны решить вопрос с заложниками, большинство которых по-прежнему в руках у ”Хамас”. Многие граждане страны осуждают Биньямина Нетаньяху за его политические решения и откровенно устали от продолжающегося палестино-израильского конфликта.

Выдержит ли Израиль войну с Ираном?

Израиль в 2024 году оказался окружен государствами, которые открыто выражают неприязнь к Тель-Авиву. Фактически, сегодня Израиль ведет войну на нескольких фронтах: в Газе, на границе с Ливаном и с Йеменом в Красном море. Есть еще Сирия и Ирак. На все это требуются огромные финансовые ресурсы, и хотя США выделяют средства для военной машины Тель-Авива, очередной конфликт подорвет и без того пострадавшую экономку страны. ВВП Израиля упал на 19% после начала конфликта в Газе, экспорт снизился более чем на 18%, траты государства на военные расходы и компенсацию жителям страны выросли более чем 88%.

© Фото: Сайт президента России

Зачем Израиль провоцирует Иран?

Биньямин Нетаньяху первым заявил о ядерной угрозе со стороны Ирана еще в 1990-е годы, не без его ведома был нанесен и ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Провоцируя Иран, Нетаньяху отвлекает общественное мнение от судебного разбирательства по делу о взятках и относительно невысокой поддержки общественности: по данным опроса, проведенного Израильским институтом демократии, позитивно оценивают действия Нетаньяху всего 32% опрошенных.

Будет ли война?

Возможно, однажды Иран жестко ответит Израилю, однако вряд ли это случится в ближайшее время. Сегодня ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения внутренней стабильности как Иран, так и Израиль не готовы к полномасштабной войне, хотя в сегодняшнем мире такой сценарий полностью исключить нельзя.