Будет ли война Ирана с Израилем: 5 аргументов за и 5 - против

Даст ли Иран прямой военный ответ Израилю на удар по своей дипмиссии в Дамаске? Этот вопрос в последние дни будоражит общественное мнение как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Рассмотрим все доводы "за" и "против" начала военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
За
- Позиция Хаменеи. Израиль совершил ошибку, нанеся удар по консульству Ирана в Дамаске, и понесет наказание, заявил верховный лидер и верховный главнокомандующий ИРИ аятолла Али Хаменеи. Слава первого лица государства воспринимаются в Иране как руководство к действию. Кроме того, его слова имеют юридическую силу (правда, только после издания соответствующей фетвы): согласно конституции ИРИ, лидер определяет общую политику ИРИ.
- Сирия. Сирийское направление – важнейшее для Ирана. Давние культурные и религиозные связи, вклад Ирана в уничтожение ИГИЛ*, в целом лояльные настроения в сирийском обществе к ИРИ позволяют сделать вывод о том, что Тегеран и Дамаск – союзники. Неслучайно, работа генконсульства была восстановлена в считанные дни в присутствии глав внешнеполитических ведомств двух стран. "Иран и Сирию можно назвать двумя стратегическими союзниками в ближневосточном регионе. Действия Израиля против иранских офицеров в Сирии были ошибкой, которая не останется без ответа со стороны Ирана. Визит Абдоллахияна указывает на то, что такие события не только не ослабят волю и единство Ирана и Сирии в отношении стабильности и безопасности в регионе, но и укрепят их решимость остановить израильские удары в регионе", — заявил иранский политолог Аят Юсеф.
- Газа. С переходом конфликта между Израилем и ХАМАС в горячую стадию в Газе полгода назад Тегеран проявлял сдержанность. Каждая угроза или атака израильской стороны на ментально близкую ИРИ Палестину вызывала у Тегерана гневную риторику, но не более. Эксперты называют удары по иранской дипмиссии в Дамаске частью ближневосточного конфликта, в котором страдают союзники Тегерана. Теперь понес ущерб и Иран.
- КСИР. Ставшие шахидами (отдавшими жизнь за веру) офицеры Корпуса стражей исламской революции в Дамаске – серьезный удар по вооруженным силам ИРИ. Стабильные потери генералов (вспомним гибель Касема Солеймани) могут вынудить руководство вооруженных сил пойти на активные боевые действия. Как заметил иранский аналитик Эмад Абшенас, теперь "все дипломаты и израильские военные стали законной целью для ИРИ".
- Собственно Израиль. Исторические противоречия между двумя государствами в последние десятилетия усугубились. Несмотря на отсутствие общей границы, у Ирана есть возможности нанесения ударов по Израилю. Еще в 1997 году ИРИ провела испытания баллистической ракеты "Шахаб-3", способной достичь территории Израиля.
Против
- Политическая культура. У Ирана свои представления о чувстве меры и осмысленности. С одной стороны, его– Исламской Республике всего 45 лет. С другой – он продолжает традиции 2500-летеней государственности. Историческая память во многом определяет менталитет власти предержащих. Их кредо – взвешенные решения с позиции как национальных интересов ИРИ, так и с точки зрения многотысячелетнего опыта. Заманить Тегеран в ловушку и спровоцировать его крайне непросто.
- Испытания XX века. Иран стоял на пороге, а в отдельных ситуациях и вовсе на время утрачивал национальный суверенитет. По крайней мере, так считают некоторые местные историки. Был и ввод войск СССР и Британии в 1941 году, хоть и продиктованный военной необходимостью Второй мировой и подкрепленный положениями советско-иранского договора о дружбе, но воспринимающийся в Иране как оккупация. Была и лишенная самостоятельности внешнеполитическая линия шахов династии Пехлеви. В общем, обжегшись однажды на молоке, сегодня Иран дует на воду и крайне аккуратен в принятии любых политических решений.
- Военный потенциал. Только иранское руководство и никто другой доподлинно знает свои возможности, в том числе военные. Исходя из них, оно предпринимает или не предпринимает те или иные действия, идет или не идет на риск.
- Территориальная целостность. В 2024 году на юго-востоке Ирана произошло несколько терактов. Официальный Тегеран трактовал их как провокации и действия, направленные на устрашение населения. Объектами атак стал КСИР. Боевики из "Джейш аль-Адль" имеют свои счеты с элитными подразделениями вооруженных сил Ирана, но не претендуют на земли провинций Керман или Систан и Белуджистан, где произошли эти трагические события. Других факторов, ставящих под угрозу территориальную целостность Ирана, сегодня не зафиксировано, а с каждым из соседей установлены дружеские или партнерские отношения.
- Собственно Израиль. Израиль географически не является угрозой для ИРИ. Геополитически – да, но географически, а значит, экзистенциально – нет. Израиль находится на определенном отдалении от территории Ирана, и конфронтация в любом случае напрямую затронет союзников Тегерана: Ирак, Сирию, Ливан.
*ИГИЛ – движение запрещено в РФ