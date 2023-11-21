Как Иран ответит на атаку Израиля в Дамаске?

Израиль нанес удар по консульству ИРИ в Дамаске. Шестеро погибших. Тегеран обещает ответить "в нужное время и в нужном месте". Расскажем, как оценивают ситуацию и перспективы ее развития в Иране.

Вчера израильские ВВС выпустили ракеты по кварталу Меззе на западе сирийской столицы, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате удара разрушено здание иранского консульства в Дамаске и по меньшей мере шесть человек погибло, в том числе генерал Мохаммад Реза Захеди, который возглавлял силы КСИР в Сирии и Ливане. Посол Ирана в Дамаске, как сообщается, не пострадал.

Риторика со стороны иранского руководства традиционно контратакующая.

Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске

- президент Эбрахим Раиси.

Для решительных действий есть веское основание, полагает заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Азизи:

Эта акция показала, что Израиль не придерживается ни одного из принципов международного права, правил и законов. Атака демонстрирует агрессивный характер Израиля, поскольку представительства, посольства и консульства считаются территорией чужой страны, и эта атака – своего рода посягательство на территориальную целостность ИРИ. Иран даст решительный и достойный ответ в нужное время и в нужном месте. Комиссия по нацбезопасности и внешней политике Исламского совета парламента Ирана намерена расследовать вопрос и направить делегацию в Дамаск.

О том, какие именно нормы международного права были нарушены в результате воздушной атаки, высказался иранский эксперт по борьбе с терроризмом Аршам Аббасийан:

Мы имеем дело с явным нарушением норм и принципов международного права. Согласно Уставу ООН и Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, а также Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 1973 года, дипломатические и консульские учреждения во всех странах имеют полный военный иммунитет. Иран будет отстаивать свои права в крупнейших международных инстанциях.

Западные СМИ говорят об эскалации как об уже свершившемся факте. "Нью-Йорк таймс" пишет, что скрытое противостояние между Израилем и Ираном все сильнее походит на открытую войну. Практически все эксперты в Иране согласны с тем, что Исламскую республику пытаются втянуть в полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке.

Иранское руководство приучило нас к рациональности в принятии важных решений, в том числе внешнеполитических. Ситуация требует от Тегерана аналогичных контрмер. Если Иран не ответит таким образом, это принесет еще большую незащищенность и нестабильность его народу. Ответная крупномасштабная военная операция будет стоить ИРИ огромных потерь. Но если она начнется, борьба с врагом будет идти до конца

– Аршам Аббасийан.

Казалось бы, идеологически ИРИ имеет основания для открытия еще одного фронта в связи с событиями в Газе, но практически ситуация выглядит иначе. Тегеран отличается "стратегическим терпением" - умеренной позицией по кейсам, которые некоторые эксперты трактуют как провокации оппонентов Ирана. В открытое противостояние Иран не вступил ни после того, как американские ВВС поразили 85 объектов КСИР в Сирии и Ираке, ни после теракта в Кермане с 94 жертвами в январе, когда многие иранские чиновники обвинили в теракте Израиль. Момент наступил сейчас?

Иран избегал попадания в ловушку Нетаньяху и его команды около шести месяцев. Похоже, и сейчас в нее не угодит. Но с этого момента все дипломаты и израильские военные стали законной целью для ИРИ

- иранский политолог Эмад Абшенас.