Иран против Израиля: война без оружия?

Между идеологическим и военным противостоянием не всегда уместно ставить знак равенства. Подтверждение – конфронтация Ирана и Израиля, которая длится десятилетия. Несмотря на взаимные угрозы, стороны не ставят под удар жизни своих граждан. Почему палестино-израильский конфликт не стал триггером для войны Тель-Авива с Тегераном?

Тегеран не вступит в войну с Израилем

День ото дня предпосылок для вооруженного противостояния Ирана с Израилем всё меньше. Высшие эшелоны иранской власти дают сигнал: Тегеран войне не заинтересован. Член Совета по определению политической целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Голамали Ходдададель назвал вступление Ирана в войну ХАМАС с Израилем "непростым вопросом". Вскоре СМИ сообщили: верховный лидер ИРИ Али Хаменеи проинформировал лидеров ХАМАС о том, что Тегеран не вступит в войну с Израилем.

Идея войны устарела

Идея о том, что война должна вестись на поле боя, в политических и экспертных кругах Ирана признана устаревшей, неэффективной и бесперспективной.

Иранский политолог Эмад Абшанас в интервью информагентству "Табнак" заявил:

Современные войны приобрели различные формы: политическую, экономическую, медийную. Иран является пионером в такого рода войнах. Фактически Тегеран ведет полномасштабную войну против Израиля, но, разумеется, не оружием.

Почему Иран и Израиль не вступают в прямые боестолкновения?

У Ирана и Израиля нет общей границы Хотя Иран не признает Израиль, тот является членом ООН, и начало любой операции Ирана против Израиля стало бы нарушением Устава ООН. Тегеран всегда выступал за права палестинцев, но никогда не стремился истреблять евреев. У иранского руководства нет уверенности в поддержке войны с Израилем со стороны населения. На протяжении десяти лет в соцсетях на персидском языке гуляет лозунг "Ни Газа, ни Ливан – моя жизнь за Иран". Он же фигурировал на транспарантах протестующих, которые выходили на улицы Ирана в последнее время.

Только политическая и моральная поддержка ХАМАСу

Есть сомнения и в активной финансовой помощи со стороны Тегерана в адрес ХАМАС. На сегодняшний день палестинцы могут довольствоваться только политической и моральной поддержкой Ирана. Эксперт по международным и региональным вопросам Масуд Асадоллахи в комментарии информационному агентству "Мехр" утверждает:

ХАМАС – это суннитская группа, и финансовая поддержка ХАМАС исходит от Катара, а не от Ирана. Иран не вкладывает деньги в ХАМАС. Бизнесмены-сунниты в других странах также помогают ХАМАС. Да, Тегеран поддерживает палестинцев, но мы не играли и не играем никакой роли в этой операции.