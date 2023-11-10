Иран против Израиля: война без оружия?

Тегеран не вступит в войну с Израилем
День ото дня предпосылок для вооруженного противостояния Ирана с Израилем всё меньше. Высшие эшелоны иранской власти дают сигнал: Тегеран войне не заинтересован. Член Совета по определению политической целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Голамали Ходдададель назвал вступление Ирана в войну ХАМАС с Израилем "непростым вопросом". Вскоре СМИ сообщили: верховный лидер ИРИ Али Хаменеи проинформировал лидеров ХАМАС о том, что Тегеран не вступит в войну с Израилем.
Идея войны устарела
Идея о том, что война должна вестись на поле боя, в политических и экспертных кругах Ирана признана устаревшей, неэффективной и бесперспективной.
Иранский политолог Эмад Абшанас в интервью информагентству "Табнак" заявил:
Современные войны приобрели различные формы: политическую, экономическую, медийную. Иран является пионером в такого рода войнах. Фактически Тегеран ведет полномасштабную войну против Израиля, но, разумеется, не оружием.
Почему Иран и Израиль не вступают в прямые боестолкновения?
- У Ирана и Израиля нет общей границы
- Хотя Иран не признает Израиль, тот является членом ООН, и начало любой операции Ирана против Израиля стало бы нарушением Устава ООН.
- Тегеран всегда выступал за права палестинцев, но никогда не стремился истреблять евреев.
- У иранского руководства нет уверенности в поддержке войны с Израилем со стороны населения. На протяжении десяти лет в соцсетях на персидском языке гуляет лозунг "Ни Газа, ни Ливан – моя жизнь за Иран". Он же фигурировал на транспарантах протестующих, которые выходили на улицы Ирана в последнее время.
Только политическая и моральная поддержка ХАМАСу
Есть сомнения и в активной финансовой помощи со стороны Тегерана в адрес ХАМАС. На сегодняшний день палестинцы могут довольствоваться только политической и моральной поддержкой Ирана. Эксперт по международным и региональным вопросам Масуд Асадоллахи в комментарии информационному агентству "Мехр" утверждает:
ХАМАС – это суннитская группа, и финансовая поддержка ХАМАС исходит от Катара, а не от Ирана. Иран не вкладывает деньги в ХАМАС. Бизнесмены-сунниты в других странах также помогают ХАМАС. Да, Тегеран поддерживает палестинцев, но мы не играли и не играем никакой роли в этой операции.