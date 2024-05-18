Вестник Кавказа

Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола

Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Британский журнал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей за всю историю футбола. На вершине списка находится легендарный Лев Яшин.

Легенда мирового футбола Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии авторитетного британского издания FourFourTwo.       

На второй строчке располагается действующий вратарь Мануэль Нойер, защищающий цвета мюнхенской "Баварии" и сборной Германии. На третьем месте находится англичанин Гордон Бэнкс, а четвертую и пятую строчки занимают испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора.

Всего в рейтинге представлены 32 голкипера.

Справка

Всю карьеру Лев Яшин провел в одном клубе – московском "Динамо". Пятикратный чемпион Советского Союза и трехкратный обладатель национального кубка. Победитель первенства Европы в составе сборной СССР. Единственный голкипер в истории, получивший награду "Золотой мяч".

 

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