ФИФА ввела специальный жест для борьбы с расизмом

В рамках борьбы с расизмом ФИФА в общей сложности представила пять основных принципов. В частности, игроки смогут с помощью специального жеста сигнализировать о проявлениях расизма прямо на поле.

ФИФА разработала пять принципов борьбы с расизмом. Об этом было объявлено на конгрессе международной организации, состоявшемся в Бангкоке.

Одним из принципов станет специальный жест в виде скрещенных рук, с помощью которого игроки и судьи смогут сигнализировать о проявлениях расизма.

ФИФА также будет добиваться того, чтобы все страны-члены признали расизм нарушением и включили его в свои дисциплинарные кодексы, что позволит применять конкретные санкции.

Организация намерена разрабатывать и продвигать образовательные инициативы, направленные на борьбу с этим видом дискриминации.

Кроме того, в ФИФА рассчитывают сформировать группу из бывших футболистов и футболисток, которые помогут отслеживать проявления расизма и давать рекомендации.

Помимо этого, при проявлениях расизма планируется прерывать и переносить, а порой даже заканчивать матчи.