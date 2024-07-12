Вестник Кавказа

Неизвестные "заминировали" психбольницу в Кисловодске

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске поступило сообщение об угрозе взрыва в местной психбольнице. Оперативные службы проверили здание и удостоверились, что информация оказалась ложной.

В пятницу, 19 июля, неизвестные сообщили о минировании здания краевой психиатрической больницы в Кисловодске. Об этом сообщает городская администрация.

Там уточнили, что информация об угрозе взрыва также касалась здания суда.

Сотрудники оперативных служб проверили оба здания на наличие взрывчатых веществ, но ничего подозрительного не нашли.

Согласно предварительным данным, эвакуация людей из больницы и суда не проводилась.

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