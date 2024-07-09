Склад стройматериалов полыхает в Кисловодске

Пожар разгорелся на складе строительных материалов в Кисловодске на улице Фоменко. Есть риск распространения огня.

В складском помещении магазина стройматериалов в Кисловодске произошел пожар, охвативший площадь 50 «квадратов». Инцидент вызвал беспокойство у спасателей, поскольку имеется риск перехода огня на близлежащие постройки. По информации местных властей, на место происшествия незамедлительно были вызваны пожарные подразделения для тушения возгорания.

«Причину возгорания устанавливают сотрудники пожарного надзора. Призываю всех жителей и гостей города соблюдать осторожность»

– глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Отметим, что пожары в складах и складских помещениях являются серьезной угрозой не только для самих компаний-владельцев, но и для окружающих зданий и людей, находящихся поблизости. Важно, чтобы владельцы и арендаторы подобных объектов обеспечивали необходимые условия для предотвращения пожаров и готовности к быстрому реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.