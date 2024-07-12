Анапа остается без света из-за нагрузки в жару

Около 10 тыс человек остаются без света в Анапе и близлежащих поселках. Об этом сообщили в мэрии города, отметив, что на местах ведутся восстановительные работы.

Гости и жители Анапы и близлежащих к курорту поселков продолжают оставаться без электричества. К настоящему времени речь идет о 10 тыс человек. В мэрии курорта пояснили, что это связано с перегрузкой сетей из-за аномально жаркой погоды.

«Продолжается устранение аварий на электросетях. В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке»

– пресс-служба мэрии

Отмечается, что специалисты делают все для максимально быстрого восстановления стабильной подачи электроэнергии. Напомним, что в последние дни также в зону отключений попадали Краснодар и Геленджик.