Анапа осталась без воды и света

Жители Анапы остались без воды. Это произошло из-за отключения света, пояснили в администрации курорта.
Водоснабжение было отключено в Анапе на фоне перебоев с подачей электроэнергии.
«В связи с аварийным отключением электроэнергии на объекте централизованной системы водоснабжения временно остановлена подача воды в городе Анапа»
– пресс-служба мэрии города-курорта.
Коммунальщики работают над восстановлением подачи воды и света. Планируется, что к штатной работе системы вернутся до 18:00.
Ранее власти города опубликовали памятку о том, как экономно пользоваться водой и электроэнергией. В частности, гостям и жителям курорта рекомендуется применять к цветам капельное орошение, а выходя из комнаты, гасить свет.