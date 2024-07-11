Вестник Кавказа

Анапа осталась без воды и света

Анапа осталась без воды и света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Анапы остались без воды. Это произошло из-за отключения света, пояснили в администрации курорта.

Водоснабжение было отключено в Анапе на фоне перебоев с подачей электроэнергии.

«В связи с аварийным отключением электроэнергии на объекте централизованной системы водоснабжения временно остановлена подача воды в городе Анапа»

– пресс-служба мэрии города-курорта.

Коммунальщики работают над восстановлением подачи воды и света. Планируется, что к штатной работе системы вернутся до 18:00.

Ранее власти города опубликовали памятку о том, как экономно пользоваться водой и электроэнергией. В частности, гостям и жителям курорта рекомендуется применять к цветам капельное орошение, а выходя из комнаты, гасить свет.

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