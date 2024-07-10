Отключения света ввели на Ставрополье из-за перегрузок сети

График отключения электричества вводится в Ставропольском крае. Сеть перегружена, без света этим вечером оказались уже несколько населенных пунктов.

О временных отключения электроэнергии на Ставрополье сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров.

"В нашем крае введены временные ограничения подачи электроэнергии. Причина - перегрузка на транзитных линиях энергоснабжения Волгоград-Ростов. Частично свет уже отключен в Ессентуках, Петровском, Кочубеевском, Советском округах"

– Владимиров

Он уточнил, что тем, кто сейчас сидит без света, вернут электричество позднее вечером - после 22.00. Традиционно ограничения длятся от 1,5 до 4 часов.

Также свет отключен у части жителей Пятигорска, поселков Горячеводский и Свободы, села Винсады. Причина та же - перегрузка электросетей.