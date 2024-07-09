Вестник Кавказа

На Ставрополье не будут отключать воду из-за аномальной жары

На Ставрополье не будут отключать воду из-за аномальной жары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья, на фоне установившейся в регионе аномально жаркой погоды, приняли решение отказаться от плановых отключений воды. По предварительным данным, проверки водопроводных сетей будут возобновлены после 1 августа.

Аномально жаркая погода, установившаяся на Ставрополье, внесла коррективы в планы коммунальщиков: решением местных властей было отменено плановое отключение воды. Специалисты оптимизируют работу водопроводных узлов с целью минимизации рисков возможных сбоев в подаче воды.

«В связи с высокими температурами и возможным перегревом водопроводных систем, проведение плановых проверок труб и отключений воды приостановлено. Это решение направлено на предотвращение аварий и повреждений в системе водоснабжения в условиях экстремальной жары»

– пресс-служба администрации

Также отмечается, что плановые проверки водопроводных сетей будут возобновлены после 1 августа, однако данная дата может быть пересмотрена в зависимости от климатических условий. В случае нормализации погоды регулярные инспекции труб возобновятся с целью обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения города.

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