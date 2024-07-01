Вестник Кавказа

Без воды в Минводах оказались 12 тысяч человек

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередное аварийное отключение воды произошло в Минераловодском округе сегодня. Без воды оказались жители пяти населенных пунктов.

В Минводах в ночь на среду произошла коммунальная авария, свыше 12 тыс человек остаются без водоснабжения.

"Произошла аварийная ситуация на подающем водоводе (Д-150) на микрорайон №2 (порядка 15 МКД) г. Минеральные Воды… В связи с этим, сегодня, с 10.00 мск, будет временно ограничено водоснабжение, приостановлена подача воды от Малкинского группового водопровода"

– Ставрополькрайводоканал

Таким образом, сегодня частично воду отключили в городе Минводы - 7 тыс абонентов; на хуторе Садовый - 1,2 тыс человек; в поселках Бородыновка - свыше 2,7 тыс человек, Ленинский - 1,6 тыс, Евдокимовка -134 человека.

Ведутся аварийно- восстановительные работы. Населению производится подвоз воды по заявкам, оформить их можно через диспетчеров водоканала.

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