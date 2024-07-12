Баку пригласил Ереван на COP29

Азербайджанская сторона пригласила Армению принять участие в климатической конференции COP29, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, Еревану отправлено официальное приглашение.

Армении было направлено приглашение стать участницей климатического саммита COP29. Соответствующее заявление сделал помощник президента АР Хикмет Гаджиев.

Об этом сообщает The National.

В сообщении отмечается, что Азербайджан сделал данный шаг на фоне мирного процесса, цель которого – окончательно установить мир между странами, которые на данный момент не поддерживают дипломатических отношений.

По словам помощника президента, приглашение было направлено президентом COP29 Мухтаром Бабаевым, адресатом письма стал глава МИД Армении.

"Мы направили официальное приглашение"

– Гаджиев

Помощник президента обратил особое внимание на тот факт, что письмо было отправлено, хотя между Ереваном и Баку нет дипломатических отношений. Это, по его словам, представляет собой проявление доброй воли со стороны Азербайджана, а также реализацию им инклюзивного подхода.

Дипломат добавил, что COP29 является глобальным проектом, так что переговоры, которые сыграют решающую роль, выходят "за пределы" АР и РА.

"Сейчас время правительства Армении принять решение"

– Гаджиев

Стоит отметить, что конференция по климату COP29 стартует в Баку с 11 ноября. Она продлится до 22 ноября.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Втором глобальном медиафоруме в Шуше поведал о том, что Азербайджан намерен расширить традиционную повестку конференций COP29. Саммит в Баку, помимо климатической повестки, будет посвящен налаживанию взаимопонимания между развитыми и развивающимися странами.