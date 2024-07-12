Баку и Ереван могут согласовать принципы договора о мире до ноября

Принципы мирного договора между Баку и Ереваном могут быть согласованы до ноября, сообщил помощник азербайджанского лидера. При этом он подчеркнул, что армянская сторона должна отказаться от своих территориальных претензий.

Азербайджан и Армения могут согласовать принципы мирного договора к ноябрю. Такое заявление сделал 21 июля помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Выступая на Глобальном медиафоруме в Шуше, завотделом внешней политики главы государства отметил, что стороны могут сделать это до конференции COP29 в Баку.

Хикмет Гаджиев акцентировал внимание на том, что для согласования мирного соглашения необходимо, чтобы Армения отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану.

"Мы понимаем, что Конституция – это внутреннее дело каждой страны. Но если в Конституции есть территориальные претензии к другому государству, то этому нужно положить конец, а правовая база должна быть в такой форме, которая полностью положит конец территориальным претензиям, чтобы на основании этого мы могли двигаться вперед в этом вопросе"

– помощник азербайджанского лидера

По его словам, Азербайджан предлагает, чтобы Баку и Ереван вместе обратились в ОБСЕ с просьбой о прекращении деятельности Минской группы.

"В связи с этим Азербайджан предложил армянской стороне в качестве временного подхода согласовать основные принципы, которые лягут в основу установления добрососедских отношений между двумя странами"

– Хикмет Гаджиев

При этом он подчеркнул, что не считает его временным соглашением о мире.

Напомним, ранее в этом месяце Азербайджан и Армения провели в США встречу на уровне глав МИД. На ней также присутствовал американский госсекретарь. По итогам переговоров стороны договорились продолжать работу для достижения мирного соглашения.