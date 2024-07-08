США заявили о невероятном прогрессе между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения продемонстрировали невероятный прогресс в процессе переговоров по мирному соглашению – на сегодня стороны уже прошли большой путь. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.
"Мирное соглашение между этими двумя странами будет так много значить для этих стран и для региона, для мира, стабильности и безопасности в регионе"
– американский дипломат
По словам Миллера, в США считают, что Баку и Ереван вполне могут прийти к соглашению. Однако для этого сторонам понадобится пойти на сложный выбор, предстоят и непростые компромиссы.
Именно поэтому, заявил представитель Госдепа, Штаты намерены и далее выступать с призывами к Азербайджану и Армении – прийти к полному разрешению разногласий и выйти на подписание соглашения.