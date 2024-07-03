Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в США

В Вашингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении, а также госсекретаря США. Министры приехали в Штаты на саммит НАТО.

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила о начале переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Она также отметил, что участие во встрече принимает американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В пресс-службе МИД Азербайджана заявили, что переговоры посвящены мирному договору и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ведомстве добавили, что встреча Байрамова и Мирзояна организована по инициативе госсекретаря США.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел двух стран находятся в Вашингтоне, где участвуют в саммите НАТО. Позже стало известно о переговорах Баку и Еревана.