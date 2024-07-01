Баку и Ереван близки к миру

В МИД Азербайджана сообщили об уменьшении вопросов по мирному договору между Баку и Ереваном. Одна из ключевых проблем – наличие в Конституции территориальных претензий.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов рассказал об уменьшении открытых вопросов в рамках подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Министр подчеркнул, что наличие в Конституции Армении территориальных претензий к соседним странам является одной из ключевых проблем.

Байрамов напомнил, что инициатором мирного урегулирования является именно Азербайджан. Он добавил, что переговоры между Баку и Ереваном продолжаются по различным трекам.