Вестник Кавказа

Баку и Ереван близки к миру

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана сообщили об уменьшении вопросов по мирному договору между Баку и Ереваном. Одна из ключевых проблем – наличие в Конституции территориальных претензий.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов рассказал об уменьшении открытых вопросов в рамках подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Министр подчеркнул, что наличие в Конституции Армении территориальных претензий к соседним странам является одной из ключевых проблем.

Байрамов напомнил, что инициатором мирного урегулирования является именно Азербайджан. Он добавил, что переговоры между Баку и Ереваном продолжаются по различным трекам.

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