Баку и Ереван близки к миру

В МИД Азербайджана сообщили об уменьшении вопросов по мирному договору между Баку и Ереваном. Одна из ключевых проблем – наличие в Конституции территориальных претензий.
Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов рассказал об уменьшении открытых вопросов в рамках подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.
Министр подчеркнул, что наличие в Конституции Армении территориальных претензий к соседним странам является одной из ключевых проблем.
Байрамов напомнил, что инициатором мирного урегулирования является именно Азербайджан. Он добавил, что переговоры между Баку и Ереваном продолжаются по различным трекам.