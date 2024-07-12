Нападающий сборной Азербайджана стал игроком клуба из Германии

Азербайджанский нападающий Махир Эмрели присоединился к клубу, выступающему во второй Бундеслиге. Ранее он защищал цвета загребского "Динамо".

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели перебрался в Германию. Форвард стал игроком "Нюрнберга", выступающего во втором по силе дивизионе.

Стороны подписали однолетний контракт. При этом в нем предусмотрена возможность продления еще на год, если по итогам сезона 2024/25 команда сумеет пробиться в Бундеслигу.

Напомним, предыдущим клубом 27-летнего футболиста было загребское "Динамо", за которое он выступал с 2022 года.